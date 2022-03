VIDÉO - Ciel orange : un important nuage de sable du Sahara survole la France

Depuis ce lundi matin, les photos et les vidéos de ciels à la couleur orangée, ocre voire sépia fleurissent sur les réseaux sociaux en provenance des quatre coins du pays. Pour connaître la raison de ce changement de couleur brutale et éphémère de notre ciel, il faut regarder ce qu’il s’est passé il y a quelques jours au Maroc. Une importante tempête de sable balayait alors dans le pays, chose assez classique à cette période de l’année. Puis, avec le flux de sud qui s’est installé hier, un immense nuage de sable a traversé la Méditerranée pour toucher l’Espagne hier, en particulier le sud et l’est du pays.