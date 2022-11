Météo : un petit air d'hiver s'est installé en Alsace

Sur l’étal de Marius Rosfelder, maraîcher à Valff, les légumes donnent le ton. Navets, potirons et pâtissons entrent dans la danse des soupes hivernales. Après cinq mois de chaleur, on croyait tous que ça allait durer. Comme l’affirme Marius, "on s’habitue plus vite à la douceur qu’au froid".