"D'un seul coup, tout s'est mis à voler. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était vraiment très impressionnant. Même le camion de la poissonnière s'est soulevé", se souvient une passante dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. Une commerçante, qui tient la boucherie, est sous le choc : le vent a soulevé le toit du bâtiment, faisant s'envoler des ardoises d'un côté et fissurant le mur de l'autre. "Les portes se sont mises à claquer, à s'ouvrir de partout. Ça tournait, ça volait de partout", explique-t-elle.

La priorité pour les pompiers est maintenant de sécuriser les bâtiments, dans la crainte que de nouveaux coups de vent ne viennent arracher d'autres morceaux de toiture et les faire "s'envoler vers des habitations, voire toucher des habitants", explique le lieutenant-colonel Didier Nicolleau. Un couple de retraités, qui a vu ses fenêtres se briser, a peur de revivre le cauchemar. "On est désemparés, on ne sait pas ce qu'on va faire... On dit que ça n'arrive qu'ailleurs, mais ça arrive aussi chez nous, et ça va recommencer, il ne faut pas se faire d'illusion", déplorent-ils.