Après la douceur, le froid s'installe (aussi) à Marseille

Les températures dégringolent : elles sont tombées jusqu’à -5°C à Chaumont (Haute-Marne) et Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), -3 °C du côté de Nevers (Nièvre). Des températures qui passent sous les normales de saison, preuve que l'hiver n'est plus très loin.

Ce jeudi matin, sur le Vieux Port de Marseille, 7°C ont été relevés, soit 11 de moins qu'hier. Alors, en terrasse, certains s’adaptent et se réchauffent avec un petit gilet. Pourtant, il y a à peine 24h, ce serveur était encore en tenue estivale.

Du t-shirt au pull

Fini l’été à rallonge, mais on reste optimiste jusque derrière les étals des pêcheurs. Hier, certains profitaient encore de la douceur, notamment dans l’eau. Changement de programme aujourd’hui pour ce sportif matinal interrogé dans la vidéo en tête de cet article. "Ce matin, j’ai ouvert la fenêtre, j’avais froid", affirme-t-il devant nos caméras. Pour les courageux, avec une eau à quatorze degrés, réconfort obligatoire en sortie de bain.

Avec la chute des températures, tous les Marseillais ont, eux aussi, changé leurs habitudes. "J’ai mis une doudoune avec des manches, et des gants, et un pull épais", confie une retraitée. Un pull épais très utile, car dès demain, des nuages et du Mistral sont attendus.