Les sinistrés n'attendent désormais qu'une chose : que l'eau se retire enfin et que la décrue commence. Cette semaine, des orages et des pluies diluviennes se sont abattus sur une majeure partie du pays, et notamment dans l'Indre. La solidarité s'organise pour venir en aide aux personnes touchées par les inondations.

L’eau recouvre le jardin et la terrasse, mais chez Patrick, un habitant de Ségry (Indre), depuis quatre heures ce vendredi matin, elle est aussi montée à l’intérieur de la maison. Il a décidé de rester chez lui, mais dans la rue, certains sont partis et d’autres sont évacués par les pompiers. Depuis cette nuit, les élus de la commune font appel aux pompiers pour aider les habitants les plus vulnérables.

De nombreuses habitations touchées

Dans la commune de Ségry, 110 millimètres de pluies sont tombés en trois jours. Un peu partout, les fossés débordent, l’eau s’infiltre dans les maisons en contrebas. Dans le bourg, certaines maisons sont aussi touchées. Le Praslin est sorti de son lit.

"C’est quasiment du jamais-vu. Je ne me souviens pas avoir vu autant d’eau en trois jours, surtout au mois de juin", affirme l’adjoint au maire de la commune, Dominique Landois. Des orages sont annoncés jusqu’à ce vendredi soir. L’intensité des précipitations sera déterminante.