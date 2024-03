"On a été obligés de déserter" : les Alpes-Maritimes en alerte face au risque de fortes pluies

Dans le Var et les Alpes-Maritimes, il devrait tomber un mois de pluie en moins de 24 heures. À Cannes, les agents municipaux étaient sur le pont toute la journée pour protéger les habitations et les commerces les plus vulnérables contre les inondations. Le JT de TF1 s'est rendu sur place.

Il faut se préparer à toute éventualité. Depuis 24 heures, les équipes municipales de la ville de Cannes s'organisent. Pour protéger les endroits les plus sensibles et éviter les inondations, des batardeaux ont été installés en ville, mais aussi en bord de mer. Un poste de commandement de crise a également été activé.

Sur les 885 caméras de la ville, une grande partie sont braquées sur les cours d’eau. Pour les surveiller, des outils spécifiques ont été développés. "Nous avons un maillage de caméras qui nous montre les points les plus sensibles, notamment la surveillance des cours d'eau, avec une échelle virtuelle qui nous permet de voir en temps réel quelle est l'évolution et quelle est la montée éventuellement des cours d'eau", explique Angélique Sunsero, directrice générale adjointe des services de la mairie de Cannes dans la vidéo en tête de cet article.

40.000 SMS envoyés à la population

Pour éviter tout incident, 40.000 SMS ont été envoyés à la population. La ville de Cannes a aussi développé d’autres moyens d'alerte. "Il y a des haut-parleurs. Il y en a à peu près 380 sur la commune. On peut envoyer des messages en français, en anglais de manière que la population puisse être informée rapidement", détaille Yannick Ferrand, directeur des risques majeurs.

Par ailleurs, un camp de gens du voyage a été mis à l'abri sur un parking, à proximité du centre-ville. "On avait un terrain qu'on nous avait donné. Et puis, il y a de la flotte qui tombe, ça monte, ça monte, alors on a été obligés de déserter", raconte Moïse, l'un des évacués. Au total, une vingtaine de caravanes et une centaine de personnes ont dû être déplacées.

À Mandelieu-la-Napoule, aussi, la mairie a pris ses dispositions : un gymnase a été transformé en centre d'accueil. Une centaine de lits a été mis à disposition. "Il y a des couvertures également qui sont prêtes. Nous avons des packs d'eau déjà dans un premier temps avec des personnes pour accueillir et distribuer des boissons, des jus de fruits", souligne Éric Bertrand, le responsable de ce centre d'accueil.

Et il a fallu peu de temps avant que la police municipale annonce l'arrivée possible de quatre premiers réfugiés. Les plus fortes précipitations sont attendues dans la commune entre 23 heures et cinq heures du matin.