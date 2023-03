VIDÉO - "25 degrés de différence entre ce matin et maintenant" : les orages au mois de mars, un phénomène rare

Sortir la crème solaire et le parapluie presque en même temps n'est pas courant, surtout en mars. La chaleur et l'humidité sont les deux principaux facteurs pour déclencher un orage. Du nord-est au sud-ouest, les températures sont exceptionnellement hautes. Lundi après-midi, 22,7 °C ont été mesurés à Strasbourg, 24 °C à Vichy, plus de 25 °C à Grenoble, jusqu'à 27,5 °C à Mont-de-Marsan, quasiment aussi haute à Toulouse. Un jardinier sollicité dans ce reportage n'en revient pas. "On a l'habitude d'avoir la chaleur, mais pas à cette heure-ci. Ce matin, il avait un peu gelé. Et après, il y a 25 °C de différence entre ce matin et maintenant", constate-t-il.