Des pluies diluviennes se sont abattues sur la Savoie et la Haute-Savoie dimanche 9 juin en fin d'après-midi, privant 2000 foyers d'électricité. L'A40 direction Chamonix, coupée entre Saint-Julien-en-Genevois et Annemasse en raison d'une coulée de boue, a finalement rouvert lundi matin.

C'était le déluge. Dimanche soir, des orages, parfois violents et accompagnés de grêle et de fortes pluies, se sont déclenchés sur le quart sud-est du pays, où sept départements ont été placés en vigilance orange (l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, la Haute-Loire, l'Isère et le Vaucluse). Des départements limitrophes ont également subi des précipitations orageuses, en particulier la Savoie et la Haute-Savoie, où des pluies diluviennes se sont abattues en fin d'après-midi.

Dans la vidéo en tête de cet article, on peut voir une impressionnante coulée de boue à hauteur de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie). Cette dernière a entraîné la fermeture de l'A40, direction Chamonix, entre Saint-Julien-en-Genevois et Annemasse. Vers "18h30, une coulée de boue s'est produite sur la commune de Collonges-sous-Salève, en raison des fortes intempéries ayant endommagé une canalisation de la commune, à hauteur de l'autoroute", ont expliqué les Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) dans un communiqué.

"La boue s'est répandue sur les deux voies en direction de Chamonix, rendant la circulation impossible sur une cinquantaine de mètres", peut-on également lire. Cette portion de l'autoroute A40 a finalement été rouverte tôt lundi matin.

2000 foyers privés d'électricité en Savoie et Haute-Savoie

À Collonges-sous-Salève et Saint-Julien, les fortes précipitations ont provoqué des inondations de rues, de caves ou de sous-sols. Près de 80 pompiers ont été mobilisés, pour un décompte de 226 interventions "en cours ou en attente" vers 23h30. Selon Enedis, à 23h, près de 300 clients restaient privés d'électricité en Haute-Savoie, essentiellement à Collonges-sous-Salève. Au total, jusqu'à 2000 foyers ont été privés d'électricité en Savoie et Haute-Savoie.

Lundi, le temps s'améliorera dans le sud, excepté sur les Pyrénées qui resteront sous un ciel couvert ponctué d'averses, particulièrement sur l'est de la chaîne. Les Alpes subiront également quelques pluies le matin mais des éclaircies se développeront en journée, selon les prévisions de Météo-France.