Météo : y a plus de saison !

Après une météo très perturbée ces dernières semaines, canicules, pluies, orages grêles, les habitants de Sauveterre-de-Guyenne (Gironde) sont un peu perdus ce mardi matin. "On a eu trop chaud. Et puis maintenant, on dirait presque que le matin il fait très frais" ; "Ce n'est plus les saisons comme c'était autrefois. Maintenant, on n'a plus de saisons", confient des habitantes.