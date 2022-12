Y a-t-il un lien entre la tempête hivernale aux États-Unis et le redoux en France ?

Si le contraste entre le froid polaire américain et la douceur européenne est total, les deux phénomènes météorologiques sont en réalité liés. Les conditions extrêmes aux États-Unis sont dues à une arrivée d'air polaire, en provenance de l'Arctique. Cette masse d'air a traversé l'Amérique du Nord et s'est ensuite dirigée vers l'océan Atlantique. Au contact de l'océan, dont la température est beaucoup plus douce, une dépression s'est formée au-dessus de l'Atlantique.

Cette dernière a propulsé de l'air chaud et humide, et a attiré une autre masse d'air chaude, en provenance du Maghreb, vers l'Europe. Une question d'équilibre, comme l'explique Louis Bodin, chef du service météo chez TF1 dans le reportage en tête de cet article. "Cet air très froid qui est descendu sur une grande partie du continent nord-américain s'est compensé dans une autre partie de l'hémisphère Nord par une remontée d'air relativement doux. C'est un phénomène qui existe tout le temps, parce que dans cette idée de garder un équilibre thermique qui nous permet de vivre avec une température acceptable, on a besoin d'avoir en permanence ces rééquilibrages", décrypte-t-il.