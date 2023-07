VIDÉO - Jusqu'à 38° dans les Bouches-du-Rhône, deuxième journée de forte chaleur

Du côté de la mairie, les employés enchaînent les coups de fil, pour prendre des nouvelles de chaque habitant vulnérable. "Ça surprend tout le monde. On a basculé récemment d'une période de fortes pluies à la chaleur, et on n'a pas forcément les bons gestes", explique Hélène Faure Gignoux, employée à la mairie de Meyrargues et membre du CCAS.