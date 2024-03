VIDÉO - Dépression Monica : un village isolé après de fortes chutes de neige en Haute-Loire

La dépression Monica, qui balaye le sud de la France, a provoqué d'importantes précipitations et de fortes rafales. Dix départements sont placés en vigilance orange pluie-inondation, vent violent, crue ou avalanches. En Haute-Loire, la tempête de neige a totalement paralysé le mont Mézenc, avec des congères de plus d'un mètre de haut.

Sur les sommets du mont Mézenc en Haute-Loire, le vent a soufflé ce samedi à plus de 170 km/h par endroit. Impossible d'ouvrir la porte de la dameuse, elle risquerait d'être arrachée. "Il y a quelques règles de prudence à avoir. On était au sommet et si on ouvre la porte, ça fait un gros courant d'air. On a vu des pare-brise tomber pour moins que ça", assure Yves Gayton, directeur de la station de ski des Estables, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

En 24 heures, il est tombé près d'un mètre de neige fraîche. Les arbres plient et sur les routes, les voitures se font rares. Dans le village vacances, les départs ont été précipités ou retardés. Par prudence, un père de famille a décidé de dormir une nuit de plus. "J'ai décidé de prolonger, vu ce qui se passe, ça souffle. Puisque je suis seul avec mes trois enfants, je trouve que prendre la route, s'il m'arrive quelque chose, ce serait un peu catastrophique", affirme-t-il. Il paiera la nuit supplémentaire, mais le petit déjeuner sera offert par l'hôtel.

Un geste commercial pour François Guillemet, le directeur, qui tenait à mettre ses clients en sécurité. "On a une dizaine d'arrivées prévues aujourd'hui, en sachant que je sais déjà qu'il y a des gens qui ne viendront pas. Aujourd'hui, j'ai deux annulations pour l'instant", témoigne-t-il. Certains, mieux équipés, ont pris la route malgré les risques. "Ça nous inquiétait un peu. Et puis on était en route, il fallait bien arriver. Mais on est à bon port, tout va bien. Heureusement que la déneigeuse était devant, ça nous a bien aidé", résume un vacancier.

D'ici dimanche matin, les conditions de circulation devraient être revenues à la normale.