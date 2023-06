VIDÉO - Orages dans le sud : cette automobiliste a failli mourir noyée dans sa voiture

C'est un miracle et Marianne a encore du mal à le réaliser. Elle est saine et sauve, et n'a même pas une égratignure après avoir été emportée dans sa voiture, par une rivière transformée en torrent, dans la soirée du lundi 5 juin. "Il y avait de l'eau partout, tout ça, c'était plein. Il y en avait des arbres, je passais à côté... Un coup, j'étais en avant, un coup, j'étais en arrière", explique Marianne.

Piégée avec de l'eau jusqu'aux hanches dans son véhicule, elle a réussi à se mettre à l'abri. "Je me suis glissée derrière, et là, je me suis dit 'bon, je n'ai plus qu'à attendre que quelqu'un passe'", se souvient-elle. Elle a pu être évacuée vingt minutes plus tard par un riverain.