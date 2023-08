VIDÉO - De la canicule à la neige : la météo fait un virage serré à Val Thorens

Une bataille de boules de neige au mois d'août, les vacanciers n'en croient pas leurs yeux. "Clairement, on était en short, tee-shirt et là ce matin, on levait le rideau et tout blanc, on s'est cru au mois de décembre", explique un touriste. Il y a quatre jours, le thermomètre frôlait les 28°C à Val Thorens. Mais ce lundi, il fait à peine zéro.