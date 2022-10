VIDÉO - Moustiques et frelons : fin octobre, ils sévissent encore !

Combien de temps, encore, devront nous supporter ces insectes assoiffés de notre sang ? Quelques semaines, d'après Jean-Claude Mouret, coordinateur opérationnel de l'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen (EID). "Il y a la température, mais aussi la durée du jour qui vont conditionner les présences et l'éclosion des larves de ces moustiques", nous explique le spécialiste, "on sait qu'à partir du mois de novembre, il va se faire de plus en plus discret". Les moustiques et frelons entreront alors en hibernation, avant de réapparaître au printemps prochain.