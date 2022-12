Narbonne : coup de chaud à deux jours de Noël

Noël, les sapins, les décorations, et les sourires des passants en short et en tee-shirt. "Il fait le même temps qu'en printemps, donc je ne vais pas m'infliger des habits chauds", "c'est surprenant parce qu'on s'attend à des températures bien plus fraîches", témoignent certains. Il fait 16 °C ce vendredi matin à Narbonne (Aude), veille de Noël. Les retardataires font tout de même leurs achats, en habit de printemps.