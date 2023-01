VIDÉO - "Seuls au monde" : la Bretagne parée de blanc après d'inhabituelles chutes de neige

Ces intempéries ont provoqué quelques difficultés sur les routes. Le réseau secondaire breton était perturbé ce matin. À l'entrée du village de Loqueffret, une cinquantaine de camions s'est retrouvée coincée entre 6h et 10h du matin. "On vient de m'indiquer qu'on était bloqué pour la matinée. Donc on prend son mal en patience", explique un chauffeur routier. Certains ont d'ailleurs dû être remorqués avec les moyens du bord. "J'ai pris mon tracteur pour tirer sur les camions et les envoyer là-haut", raconte Marcel Salaün, maire (SE) du village. "Là, ça va beaucoup mieux."