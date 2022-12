Neige : dans la région lyonnaise, les flocons ont perturbé le début de journée

Une fine couche de neige enveloppe les centres-villes. Pour autant, ce mardi matin, les Lyonnais n'ont pas vraiment le temps de l'admirer. Ils partent au travail à pied ou à vélo, car aucun bus ne circule. L'essentiel, c'est d'essayer.

En effet, pour aller en voiture, les routes de la région sont bien plus périlleuses. Il y a eu quelques carambolages et des kilomètres de bouchons pour accéder à Grenoble ou à Lyon. Les déneigeuses sont pourtant passées, mais en matière de salage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Une dame est en train de déneiger le trottoir pour ne pas que quelqu'un se blesse.