Neige dans le Pas-de-Calais : le point sur la situation

Donc, la prudence est toujours de mise. Bien évidemment, avec un week-end qui s’annonce polaire, hivernal, glacial, il va falloir garder les doudounes. Car après la neige, il risque d’y avoir le verglas. Ainsi, il va falloir faire très attention sur les routes et un peu partout. C’est ce qu’annonce Météo France pour samedi et pour dimanche. "Je vais garder ma chapka au moins jusqu’à dimanche. On verra la semaine prochaine", lance Sébastien Hembert.