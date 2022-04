Neige dans le Puy-de-Dôme : le froid prend le relais

Ce dimanche, les chutes de neige se sont calmées sur le département du Puy-de-Dôme depuis le milieu de matinée. Certes, il a encore neigé la nuit de samedi, car on a encore pas mal de neige au sol, soit une dizaine de centimètres par endroits à 700 mètres d'altitude. Mais une fois que la neige est passée, c'est le froid qui va prendre le relais. Les températures vont glisser sensiblement dès cette nuit. Au réveil, le thermomètre affichera au moins cinq degrés en plaine et jusqu'à moins dix degrés en montagne. Résultat : la neige va fondre et il va y avoir le phénomène du verglas, notamment sur le réseau secondaire. Il va donc falloir être extrêmement prudent lundi matin pour celles et ceux qui vont prendre leurs voitures.