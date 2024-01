VIDÉO - Pagaille sur l'A75 : la galère des automobilistes bloqués cette nuit pendant des heures

La situation est restée très perturbée dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'autoroute A75 après des chutes de neige dans le Puy-de-Dôme et en Lozère. Les embouteillages se sont accumulés et la circulation a été réduite à une seule voie par endroit. Certains automobilistes sont restés bloqués plusieurs heures avant la reprise de la circulation ce jeudi matin.

Il n'a fallu que quelques heures pour recouvrir l'autoroute de neige. Malgré le travail des chasse-neige, des centaines de véhicules, dont des poids lourds, étaient à l'arrêt dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'A75, l'axe qui relie Béziers à Clermont-Ferrand, où, par endroit, la circulation a été réduite à une seule voie. En cause : les chutes de neige qui ont à nouveau perturbé le trafic dans plusieurs départements, dont le Puy-de-Dôme et la Lozère, en dépit d'une vigilance jaune de Météo-France. Environ dix centimètres de neige ou plus étaient signalés.

Au total, pas moins d'une trentaine de camions était immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence ce jeudi à l'aube pendant l'intervention des saleuses.

"Il faut être prudent, si on a une roue qui commence à aller sur la neige qui est sur le bord, on a toujours peur parce que ça commence à glisser un petit peu donc on essaye de bien rester dans les traces des voitures", témoigne un automobiliste dans le sujet en tête de cet article.

Les chutes de neige qui ont débuté en fin d'après-midi mercredi devraient se poursuivre encore ce jeudi. Le préfet du Puy-de-Dôme appelle à la "plus grande prudence" sur les routes alors que les accrochages et les glissades ont été nombreux dans le département ces dernières heures.