EN IMAGES - Neige : de la Normandie au Massif central, la France se pare de blanc

Ceci n'est pas un poisson d'avril. Le week-end dernier, au moment du passage à l'heure d'été, la France flânait au soleil, profitant de la douceur printanière. Pourtant, le dicton populaire "En avril, ne te découvre pas d'un fil" avait de quoi nous mettre en garde. Il nous revient en pleine figure en ce vendredi 1er avril. Alors qu'on le pensait (définitivement) derrière nous, l'hiver fait un retour aussi brutal que remarqué sur l'Hexagone. Une vague d'air froid, venue de Scandinavie et s'accompagnant de neige et de verglas, s'abat depuis la nuit dernière sur plusieurs régions.

Dans son dernier bulletin, Météo France a placé 22 départements en vigilance orange, au moins jusqu'au samedi 2 avril. Le service de météorologie prévoit "un épisode neigeux notable", "peu habituel pour un début de printemps, suffisamment notable pour perturber la circulation et certaines activités économiques". Sont concernés : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, le Calvados, la Seine-Maritime, l'Eure et l'Orne, la Creuse, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, la Loire, l'Ain, l'Isère, l'Allier, le Cantal, l'Aveyron, la Haute-Vienne, la Corrèze, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques.