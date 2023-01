VIDÉO - Neige et verglas : coup de froid et pagaille sur les routes de France

Avec ses chaînes à neige, ce chauffeur poids lourd croisé près de Thiers a fait des envieux. Contrairement à lui, plusieurs usagers de l'autoroute A89 entre Clermont-Ferrand et Lyon n'avaient pas anticipé les importantes chutes de neige qui ont eu lieu mardi. Conséquence, nombreux sont les camions et les voitures qui patinent à cause du verglas.

Bloqué depuis une heure et demie faute d'équipement nécessaire, un automobiliste rencontré par les équipes du 20H de TF1 (voir le reportage en tête de cet article) prend son mal en patience en attendant la déneigeuse. Du sud-ouest au nord-est, le coup de froid a parfois provoqué des accidents.