VIDÉO - Neige et verglas : journée de pagaille sur les routes

Au-delà des Hauts-de-France, dans un grand tiers nord du pays, la neige et le verglas ont rendu la circulation très difficile, ce jeudi 18 janvier. Les transports en commun ont été suspendus dans nombreuses agglomérations. Les équipes du JT de TF1 ont pu le constater sur le terrain

Vu du ciel ou au ras du bitume, cette journée a souvent été chaotique. Celle de nombreux automobilistes a ressemblé à un éloge de la patience. À Annet-sur-Marne, en Seine-et-Marne, une infirmière attend depuis quatre heures que la chaussée soit à nouveau praticable : "Regardez si j'accélère ma voiture glisse. Impossible. Ça glisse beaucoup trop et il y a le fossé juste à côté, donc, je ne peux pas nous mettre en danger."

Une route départementale en pente et à l'ombre, c'est la pire des configurations en temps de neige. Les automobilistes se sont donc arrêtés pour éviter l'accident. Cet épisode de neige avait beau être prévu, il a surpris plus d'un usager de la route, notamment sur la N118, où dès l'aube, plusieurs voitures ont été abandonnées.

À Meudon (Hauts-de-Seine) comme ailleurs, qu'importe le moyen de locomotion, il fallait se lever tôt ce matin pour tenter d'être à l'heure au travail.

Vu du ciel et malgré la beauté des paysages, les quelques centimètres de neige tombés cette nuit ont semé la pagaille sur certains axes secondaires. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les températures vont encore chuter et risquent de provoquer un nouveau gel des chaussées. Certaines préfectures ont donc anticipé en prenant les mesures adéquates. En Île-de-France, la vitesse est abaissée de 20 km/h, et interdiction de dépasser pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Quant aux Hauts-de-France, il n'y aura pas de transports scolaires vendredi.