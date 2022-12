VIDÉO - Neige : la galère de 300 passagers bloqués dans leur TER en Haute-Savoie

À bord de ce TER, il y a entre 200 et 300 passagers, évacués après trois heures d'attente. En urgence, la mairie de Margencel a ouvert la salle des fêtes pour accueillir ces rescapés du rail. "Ils se sont bien occupés de nous, ils sont organisés", confie un homme. Sur la route, en Haute-Savoie, c'est la pagaille. Un coup de frein, et un automobiliste se retrouve dans le fossé. Plus loin, ça n'avance pas : "j'ai dû faire trois kilomètres en une demi-heure", témoigne-t-il.