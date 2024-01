VIDÉO - Neige : ces lieux de France que l'on voit rarement recouverts de blanc

La neige tombée en abondance durant la nuit sur plusieurs régions de France offre un spectacle rare ce mardi matin. De La Défense à Paris au Mont-Saint-Michel en Normandie, regardez ce reportage de TF1.

Un paysage aussi captivant qu'inhabituel en Normandie. Sur certaines plages, comme celles de Deauville et Cabourg que montre le reportage de TF1 ci-dessus, la mer a rencontré la neige ce mardi matin. Un mariage qui surprend. "C'est magnifique avec les couleurs, le ciel bleu, le vert, c'est sublime. C'est très apaisant", lance une promeneuse sur les bords de mer.

Le bleu, le vert, et surtout le blanc. Un peu partout en France, comme au château de Chambord que montre notre vidéo, la neige s'est invitée dans des lieux rarement visités, donnant un spectacle rare, comme à La Défense ou encore au Mont-Saint-Michel.

Ce mardi matin, Saint-Malo s'est réveillé avec la même surprise. Mathilde et sa chienne n'avaient pas prévu une telle visite. "Je crois que c'est la première fois qu'elle voit la neige. C'est magique ( ). On n'a pas l'habitude de voir ça", se réjouit-elle. Même les habitants l'admettent, c'est un spectacle qu'il ne faut pas rater. "Ah non, ce n'est pas fréquent, voir de la neige à Saint-Malo, ce n'est pas souvent, souligne un homme interrogé par notre équipe. On en a eu il y a quelques années, mais là, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu."

Cela fait près de trois ans exactement. À l'époque, le petit Tiago n'avait que deux ans. "Il s'est levé tout de suite pour aller voir la neige dehors", confie sa maman, avant de recevoir une boule de neige lancée par l'enfant. Pour d'autres, pas le temps de jouer, comme ce photographe amateur venu immortaliser l'instant : "Le sel est quand même là, donc ça fond très rapidement, alors il faut profiter".

Profiter, c'est vite dit. Vous n'aimeriez sans doute pas être à la place de Christine, qui chaque semaine, se baigne. Peu importe les conditions, elle n'a pas changé ses habitudes ce mardi. "Ah non, c'est exactement pareil que la semaine d'avant, mais en encore plus beau", assure-t-elle en maillot de bain, tout de même coiffée d'un bonnet. Là où elle est inattendue, la neige est bien souvent appréciée, surtout pour les belles images qu'elle offre.