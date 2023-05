VIDÉO - Neige, pluie, et grêle après la sécheresse : pourquoi la météo semble-t-elle chamboulée ?

Le mois de mai est traditionnellement dans notre pays l'un des plus instables. Dans le Nord, des agriculteurs le constatent à regret : leurs parcelles sont gorgées d'eau, ce qui rend la plantation de pommes de terre très difficile. Alors qu'à une échelle plus globale, cette eau est plutôt une bonne nouvelle, après une année 2022 très sèche, et un hiver avare de précipitations.