VIDÉO - Neige : des difficultés de circulation sur l’A64 ce mercredi soir

Ce soir, Météo-France classait toujours les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées en vigilance orange neige-verglas, et ce, jusqu'au jeudi 19 janvier au matin, 6 heures. Un épisode de neige était notamment toujours prévu ce soir et cette nuit sur ces départements.

"D'ici demain matin, nous attendons généralement 2 à 5 cm localement, 7/8 cm en dessous de 300m, 5 à 10 cm localement, 12 cm vers 400m et 10 à 20 cm au-delà de 600m", prévenait d'ores et déjà l'organisme dans son bulletin prévisionnel.