VIDÉO - Neige surprise : la Lorraine sous un manteau blanc

Un nouvel épisode de neige est annoncé en France cette semaine. Dès ce lundi matin, des flocons pas vraiment prévus sont tombés en Moselle, près de Metz. Une équipe de TF1 est allée à la rencontre des habitants.

Autour de Metz (Moselle) ce lundi, l'arrivée de la neige était inattendue pour ces automobilistes. Une conductrice confie avoir été prise "un peu par surprise" : "Ce matin, il y a eu quelques flocons vers huit heures et après, ça s'est intensifié". "J'ai fait 500 mètres, ça glisse un peu, souligne un autre une fois descendu de son véhicule. Il faut lever le pied, on a vite fait de finir dans le décor".

Certaines routes sont salées, mais pas toutes. La tournée du facteur est ralentie, il faut s'y prendre une deuxième fois pour grimper la côte avec plus d'élan. Devant les commerces et restaurants, on déblaye les quelques centimètres de neige. Dans les rues recouvertes de ce manteau blanc, on se croirait presque à la montagne.

Mathis, un an et demi, porte même la combinaison de ski. D'autres ont sorti les bâtons de marche pour ne pas glisser. "Ça équilibre bien, c'est indispensable même, explique une habitante ainsi équipée. Je trouve ça tellement joli, ça fait toujours plaisir. Maintenant, il y a moins de neige, alors il faut en profiter tout de suite". Le Grand Est reste placé en vigilance jaune neige-verglas jusqu'à ce mardi.