Neige, verglas, gelées : le programme d'une semaine glaciale qui commence

Un peu plus au sud, dans les monts d’Arée, en Bretagne, le givre a aussi rendu les routes piégeuses. La plupart des automobilistes ont donc fait preuve de vigilance. Depuis 24 heures, sous l’influence d’une masse d’air froide descendante d’Europe du Nord, le pays grelotte. Le record du jour est atteint à Luxeuil (Haute-Saône), avec -11 °C, mais il a fait -9 °C à Mulhouse, -8 °C à Clermont-Ferrand et -5 °C à Montauban et à Montpellier.