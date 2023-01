VIDÉO - "C'est vraiment horrible" : les automobilistes surpris par la neige dans les Pyrénées-Atlantiques

Les chasses-neige ont commencé à intervenir en début de soirée. Au programme, 120 kilomètres de chaussée à sécuriser le plus vite possible. "Il y a pas mal de route à déneiger, surtout dans les côtes où les gens sont les plus embêtés", indique Olivier Labaig, agent du conseil départemental. "Je vais rester là toute la nuit." Ses collègues et lui se préparaient à de longues heures de travail, prêts à écouler une partie des 60 tonnes de sel dont ils disposent.