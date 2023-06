VIDÉO - Victime collatérale des incendies canadiens, la côte Est des États-Unis embrumée et à l'arrêt

Dans l'État de New York lui-même, l'indice de qualité de l'air est passé de "nocif" à "très nocif" et même à "dangereux" à certains endroits, selon le service de météo national. Toutes les activités scolaires et parascolaires en plein air ont été suspendues.

À des centaines de kilomètres au sud, la capitale fédérale Washington a vécu aussi dans une odeur âcre et sous un ciel voilé, avec une qualité de l'air "nocive" pour les personnes les plus fragiles. Pour la première fois depuis la crise sanitaire, des masques ont à nouveau été distribués, relate le Washington Post. Comme à New York et dans l'État du Maryland, les écoles publiques ont annulé les activités en extérieur pour les enfants. "À l'extérieur, on se croirait sur Mars", a commenté auprès du journal un habitant de Syracuse, dans le nord de l'État de New York. À Philadelphie également, les sorties scolaires ont été annulées et les matchs d'athlétisme reportés.

Au-delà de ces régions, c'est "plus de la moitié de la population américaine vit avec un indice de qualité de l'air de 150 à 180, un niveau très dangereux qui peut affecter les capacités respiratoires", déplore Loran Wold, professeur de médecine à l'Ohia State University de Colombus, dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. La porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre y voit "un autre signe inquiétant de la manière dont la crise climatique affecte nos vies", a-t-elle déclaré mercredi.