Nice : 24°C la nuit !

A Nice, il fait moins chaud que l’après-midi, certes. Mais à 7h30, les joggeurs doivent déjà supporter 26 °C. "On est venu marcher parce qu'il fait plus frais le matin. Il fait trop chaud l’après-midi", lancent des touristes. Dans la nuit de vendredi, les températures étaient presque caniculaires, 24 degrés au moment le plus frais. De nombreuses familles ont trouvé refuge à la plage.