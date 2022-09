Nombreux orages localisés ces dernières heures

Ce lundi soir, sur la ligne du TGV entre le Paris et le Havre (Seine-Maritime), des voyageurs se retrouvent sur les voies et bloquer pendant des heures. Un arbre tombé sur les rails à cause du vent a forcé l’arrêt complet du train. Ici, à Bourge (Cher), certains carrefours sont complètement inondés, c’est le résultat d’une pluie torrentielle et d’un vent ultra violent. Comme à Paris, où les rafales ont frôlé les 90 kilomètres à l’heure causant des légers dégâts.