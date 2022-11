Orage de grêle : depuis 5 mois, des sinistrés vivent sous des bâches en attendant les travaux

La pénurie de tuiles et d’ardoises est bien réelle. En cause, la forte hausse de la demande et l’explosion des prix de l’énergie. D’après un charpentier, il n’y en aura que vers avril ou mai 2023. En attendant, certains vont passer tout l’hiver sous ces bâches. Les habitants des maisons les plus touchées ont déjà dû être relogés.