Nouveau coup de chaud sur la France : quelle météo cette semaine ?

Un dimanche placé sous le soleil et la remontée des températures, avant que ces dernières ne remontent fortement ce lundi. Un grand ciel bleu règnera pratiquement partout aujourd’hui, malgré quelques nuages sur le nord du pays et la pointe bretonne, mais également les Pyrénées et la Corse, avec quelques gouttes possibles sur les reliefs. Dans le sud, mistral et tramontane continuent de souffler, rendant le risque d’incendie extrême. Les températures sont très élevées, exceptées dans les régions sous les nuages. La barre des 30 degrés sera ainsi franchie, avec 31 degrés prévus à Paris, 34 à Lyon et 37 à Nîmes, la maximale.