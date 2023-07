VIDÉO - "Du jamais vu" : de nombreux dégâts après un nouvel orage de grêle dans la Drôme

Il est aussi difficile de compter les impacts sur les pare-brises, nombreux à avoir été complètement brisés, laissant les garagistes complètement dépassés. "Nous avons une dizaine de voitures de clients impactés, et toutes nos voitures de prêt, une trentaine, ont aussi été touchées", soupire l'un d'entre eux. "J'ai 63 ans, c'est la première fois que je vois cela à Saillans. Du jamais vu." "C'était comme un bombardement, on ne se sentait vraiment pas bien, mais on n'osait pas sortir de la voiture non plus", rembobine une automobiliste.