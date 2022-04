Nouvelle nuit de gel : les vignerons redoutent le pire

Mais dans la vallée du Rhône, la plupart n'ont aucun système anti-gel. Des coteaux qui défient la gravité, comme les parcelles de côte-rôtie où l'an dernier déjà, le gel avait fait perdre à Michaël Gerin, vigneron à Ampuis, la moitié de sa production. "Le problème, c'est qu'on a des mois de janvier et février qui sont de plus en plus doux. Et du coup, un redémarrage des vignes de plus en plus précoce. Sauf qu'au mois d'avril, on peut toujours avoir une matinée ou deux qui vont être très froides", déplore-t-il.