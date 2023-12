VIDÉO - "On attend que la décrue arrive et c'est pénible" : les habitants de Saintes exaspérés par la durée des inondations

Le pic de crue du fleuve Charente est attendu ce dimanche 17 décembre après-midi. Le niveau de l'eau ne devrait toutefois pas atteindre celui de la crue historique de 1982. À Saintes, les habitants attendent la décrue, entre exaspération et résignation.

Quelques centimètres d'eau supplémentaires durant la nuit ont suffi à isoler tout un quartier de Saintes. De nombreux habitants se sont réfugiés dans les étages, et attendent patiemment la décrue de la Charente, dont le pic est attendue ce dimanche 17 décembre après-midi. "On attend que la décrue arrive et c'est pénible", témoigne un habitant au micro du 13H de TF1.

Le pic de la crue, qui atteignait 6,07 mètres dans la matinée, est attendu en début d'après-midi avec un centimètre supplémentaire, selon les dernières prévisions. À Saintes, "1000 maisons" ont été touchées et environ "150 personnes" évacuées dans une "trentaine de rues touchées", a indiqué à l'AFP le maire Bruno Drapon.

Sans l'aide des pompiers, il est impossible pour les sinistrés de sortir de chez eux, mais les habitants ont anticipé la situation et beaucoup ont quitté d'eux-mêmes leur domicile. "Moi, j'ai confiance [...] Je garde la maison, je suis comme un commandant de bateau, je ne dégage pas", sourit une habitante. "On espère que ça ne va pas aller plus haut. On se pose beaucoup de questions, mais c'est vrai que toutes ces inondations, elles sont quand même de plus en plus rapprochées", s'inquiète une autre.

Le niveau de l'eau ne devrait pas dépasser les 6,18 m mesurés en 2021, ni la crue historique du 23 décembre 1982, quand la Charente était montée jusqu'à 6,84 m à Saintes. Seuls 168 sinistrés ont été relogés lors de ce nouvel épisode. Quant aux prévisions météorologiques, elles sont favorables à la décrue mais celle-ci s'annonce lente, centimètre par centimètre.