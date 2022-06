"On n'a pas le choix" : avec la canicule, les points d'eau ont été pris d'assaut dans l'Est

Avec des températures qui avoisinaient ou dépassaient les 40 °C ce samedi, notamment dans l'Est de la France, trouver un point d'eau était une nécessité. Une quête du Graal qui a provoqué des files d'attente impressionnantes, particulièrement devant les piscines publiques. Et cette affluence en a médusé certains. "Je suis surprise de voir autant de monde, mais c'est la canicule, on n'a pas le choix", reconnaît une habitante de Strasbourg dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. "Je suis arrivée à 13 h 30 et on verra à quelle heure je vais rentrer", s'inquiète une autre riveraine. Une ruée vers l'eau après trois-quarts d'heure d'attente en moyenne.