Le département des Hautes-Alpes était placé en vigilance orange pour pluies et inondations depuis jeudi après-midi. Plusieurs campings, déja pleins en cette fin juin, ont dû être évacués en raison des pluies diluviennes. Les habitants ne peuvent que constater l'ampleur des dégâts.

À Vallouise, dans les Hautes-Alpes ce samedi matin, les habitants se réveillent groggy. Ils ne peuvent que constater l'étendue des dégâts. "Ça fait 40 ans que je viens là et on n'avait jamais vu ça", affirme un passant. Le département, qui était placé en vigilance orange pour pluies et inondations depuis jeudi après-midi, a subi d'importantes précipitations. En moins de 24 heures, 60 à 80 millimètres d'eau sont tombés. Par endroit, la chaussée n'a pas résisté à la force du torrent. Une voiture a même été emportée par les eaux, comme on peut le voir dans le reportage du 13H en tête de l'article.

Des campings ont dû être évacués

Plusieurs campings, qui faisaient déjà le plein en cette fin juin, ont dû être évacués en raison des pluies diluviennes. "On a sauvé ce qu’on pouvait. On est partis à sept heures, quand on nous a demandé de nous rassembler à la salle de vie", explique une vacancière au micro de TF1. Tous attendent à présent de pouvoir récupérer leurs affaires et partir. Comme pour ce couple d'Anglais dont les vacances sont gâchées. "On devait encore rester trois semaines", confient-ils, dépités.

Dans ce village situé dans le massif des Écrins, les professionnels du tourisme tentent de garder le sourire même si la saison estivale débute avec des annulations. "On subit, mais on va s'adapter, il n'y a pas de soucis", lance Christelle Rivière, gérante d'un hôtel. Les travaux pour réparer la chaussée ont débuté Selon les prévisions, il devrait encore pleuvoir en fin d'après-midi. Ici, la vigilance reste de mise.