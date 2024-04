VIDÉO - "On n'en peut plus" : des habitants évacués en urgence à Chinon en raison des crues

À Chinon (Indre-et-Loire), des quartiers entiers ont dû être évacués en urgence. Des habitants ont de l'eau jusqu'à la taille, et 370 ont dû quitter leur domicile dans la nuit et ce matin. Une équipe du 13H de TF1 a rencontré des sinistrés bouleversés par la situation.

L'eau a continué de monter toute la nuit. Ce lundi matin, les pompiers interviennent pour évacuer ceux qui avaient refusé de partir hier. Cet habitant n'avait pas d'autres choix que d'alerter les secours : "Je les ai appelés ce matin parce que mon amie ne veut pas marcher dans l'eau". Son locataire, qui habite au premier étage, refuse toujours de partir.

J'ai pris peut-être une demi-heure pour mettre en hauteur ce qui fallait mettre en hauteur et récupérer ce qui avait de la valeur. Un habitant de Chinon

Ces opérations ont commencé dimanche en début de soirée. Objectif : éviter les interventions dangereuses en pleine nuit. Certains sinistrés ont dû dormir dans ce gymnase. "On a été sollicités par la gendarmerie de Chinon, qui a fait du porte-à-porte en nous demandant de bien vouloir partir pour notre sécurité", rapporte une habitante. "J'ai pris peut-être une demi-heure pour mettre en hauteur ce qui fallait mettre en hauteur et récupérer ce qui avait de la valeur", précise également un jeune habitant dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Une situation humainement délicate pour les secouristes de la Croix-Rouge. "Ils sont toujours dans le stress. Ils ne savent pas comment ils vont retrouver leur logement demain, s'ils vont pouvoir rentrer ou s'ils vont devoir rester ici toute la journée," confie une bénévole de l'association. Et pour cause : les plus proches maisons de la Vienne sont encore inondées ce lundi matin.

Un couple a passé une bonne partie de la nuit à vider l'eau qui s'est infiltrée par la porte. "Depuis deux heures du matin, on en a enlevé des mètres cubes. Là, on n'en peut plus", témoigne un habitant. La préfecture d'Indre-et-Loire annonce ce midi que les habitants de tous les secteurs concernés par la crue peuvent désormais rentrer chez eux.