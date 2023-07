"On ne s'attendait pas à ça " : des vacanciers surpris par les flammes dans le Var

Sous les yeux des vacanciers, les hélicoptères bombardiers d'eau enchaînent les largages. Un feu s'est déclaré dimanche après-midi sur l'île de Gaou à Six-Fours-les-Plages (Var). Très vite, plusieurs camions se fraient un chemin au milieu des touristes. Environ 80 pompiers sont engagés. Alors qu'ils profitaient de la plage, 400 estivants ont été évacués en urgence. "On était confortablement installé sur une crique et d'un coup, on a vu toutes les flammes qui s'étendaient sur la falaise. O, a été un peu paniqué et heureusement, on a été sauvés...", raconte une vacancière dans la vidéo en tête de cet article.