VIDÉO - "On va avoir froid aux mains" : les chutes de neige mettent la ville de Lille à l'arrêt

Comment vit-on lorsque la neige ou le verglas recouvrent les rues ou les trottoirs de son quartier ? À Lille, certains commerçants ont baissé leur rideau à 17 heures ce mercredi. Cela a permis aux salariés de rentrer chez eux avant d'être bloqués.

Mercredi 17 janvier, à 17 heures, les voyageurs se pressaient aux abords de la gare de Lille à la recherche d'un train pour pouvoir rentrer chez eux. Il faut dire que la neige a causé des retards et des annulations sur les TER et les TGV. Les flocons tombent depuis 11 heures ce matin à Lille. Résultat : dix centimètres se sont déjà amoncelés sur les trottoirs, qu'il faut balayer à la hâte.

Sur la Grand-Place, les parasols se sont recouverts d'un épais manteau blanc, obligeant les serveurs à se transformer en déneigeurs. "On est censé s'adapter, on n'a pas le choix. Remballer la terrasse sous la neige, tout ça. On va avoir froid aux mains, mais ça va le faire", lance l'un d'eux dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Un quotidien bouleversé

Et pour éviter aux salariés de rester bloqués sur les routes dans la soirée, lorsque les températures vont descendre en dessous de zéro, beaucoup ont décidé de baisser leurs rideaux avant l'heure. David Steppe Moray, coiffeur, a ainsi fermé sa boutique deux heures plus tôt que d'habitude. "On joue la sécurité au niveau des intempéries et comme il n'y a plus de clients, on va fermer plus tôt", raconte-t-il.

Avec cette neige tombée en abondance, c'est donc tout le quotidien des Lillois qui a été bouleversé ce mercredi : les élèves n'ont pas eu de cours dans les établissements du secondaire et les étudiantes en école d'infirmière ont vu leur épreuve tout simplement annulée. Elles auront lieu la semaine prochaine.

Selon Météo-France, il va encore neiger jusqu'à milieu de la nuit, entre 3 à 5 centimètres supplémentaires, avant d'autres précipitations jeudi en fin d'après-midi.