Orages : 11 départements placés en vigilance orange dans l’Est

Toute l'après-midi, des cellules orageuses ont balayé le centre et l'est du pays. À Pont-de-Roide, l'épisode de grêle a été d'une grande intensité. Encore plus à l'est, à Saint-Louis, les automobilistes se sont arrêtés face à la violence des précipitations. Les orages ont aussi frappé plus au sud, près de Lyon. Céline Pauillac ne peut que constater les dégâts, mais le soulagement pour ses proches l'emporte. Au total, onze départements sont toujours en vigilance orange pour des orages.