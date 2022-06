Orages : 30.000 scouts réfugiés à Chambord

Les ainés, installés en pleine forêt par exemple, doivent ranger leur camp, démonter les tentes. Et maintenant, les jeunes scouts trempés mais souriantes replantent les leurs après le passage de l'orage. "On essaie de faire preuve de bon sens, ce qui est la base du scoutisme, pour pouvoir camper le plus en sécurité possible avec nos jeunes", évoque une éclaireuse. Ce samedi soir, l'alerte est levée. Les scouts dormiront bien sous leurs tentes, mais loin des arbres, trop risqués en cas de reprise de l'orage.