Orages à Bergerac : la grêle dévaste les vignes et les vergers

Juste à côté, ces vignes ont été sectionnées. “Il n’y a plus de feuilles. Il n’y a plus de grappes. Ça a duré dix minutes, un quart d’heure mais à un quart d'heure, une année de travail et même plusieurs années, la plantation, tout ça qui est détruit en quelques minutes”. Ici aussi, il n’y aura pas de récolte cette année.