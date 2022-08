Sécheresse et incendies : l'arrivée des orages en France est-elle une bonne nouvelle ?

Les yeux en l’air, les Girondins scrutent le ciel et patientent. "On aimerait bien, surtout, une baisse des températures et de la pluie", confie l’un d’eux dans le reportage en tête de cet article. En effet, des précipitations sont annoncées dans la soirée en remontant du Sud-Ouest. Alors, ces pluies suffiront-elles à éteindre les incendies ? Si elles peuvent être une aide précieuse pour les pompiers, les sols sont tellement brûlants que les précipitations ne résoudront, a priori, pas totalement la situation.