VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 15 juin ? Découvrez les prévisions

Sur tout le reste du pays, la journée sera sèche et chaude, bien ensoleillée dans l'ensemble. Le ciel sera passagèrement voilé, notamment de la Normandie au Centre et sur les régions de l'est. Quelques grisailles pourront traîner sur les côtes nord de la Bretagne toute la journée. Sur le pourtour du Golfe du Lion, la tramontane soufflera entre 60 et 80 km/h en rafales.

Quant aux températures, les minimales s'inscriront en général entre 11 et 16 degrés, entre 16 et 20 sur le littoral aquitain et le pourtour méditerranéen. L'après-midi, les maximales grimperont souvent entre 26 et 30 degrés, avec localement 31/32 du Centre à la vallée de la Seine et du Languedoc-Roussillon à la basse vallée du Rhône. Prévoyez plutôt 21 à 25 sur les côtes de Manche et la pointe bretonne.