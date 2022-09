Orages : cinq départements en alerte

Des routes inondées, des dégâts importants notamment pour cette entreprise. "L'eau montait encore et encore, puis à un moment donné, j'ai vraiment cru que ça allait entrer. Du coup, on a trouvé que des couvertures pour protéger l'entrée", lance Sébastien Hemery, gérant de l'établissement. Dans cette commune de près de 5 000 habitants, personne n'a le souvenir d'un tel épisode orageux. "Ça fait 53 ans que j'habite sur Le Trait, je n'ai effectivement pas le souvenir d'épisode climatique aussi violent et aussi court surtout", évoque William Guillard, maire adjoint du Trait, en Seine-Maritime.